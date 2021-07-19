據「@中國航天報」微信公眾號消息，今天（7月19日）上午8時19分，長征二號丙運載火箭在西昌衛星發射中心點火升空，成功將遙感30號第10組衛星送入預定軌道。本次發射是遙感30號系列衛星的階段性收官之戰，發射任務取得圓滿成功。

執行本次發射任務的長二丙火箭是由航天科技集團一院抓總研製的常溫液體運載火箭，全箭總長約43米，起飛質量約242噸，500公里太陽同步軌道最大運載能力為2噸。作為「金牌老將」，長二丙火箭今年要跑遍酒泉、太原和西昌3個衛星發射中心，甚至需要在3個發射場同時開展工作。

本次任務中，長二丙火箭搭載整流罩傘控系統，進一步驗證整流罩落區控制技術。長二丙火箭試驗隊在前期整流罩傘控技術系統搭載成果的基礎上，對整流罩結構進行進一步強化，並首次採取高空開傘方案和改進的電氣系統，持續推進整流罩殘骸落區控制技術研究。

遙感30號第10組衛星由中科院微小衛星創新研究院抓總研製，採用多星組網模式，開展電磁環境探測及相關技術驗證。

自2017年發射第1組遙感30號衛星以來，4年時間裡，長二丙火箭將全部10組遙感30號衛星高精度送入預定軌道，發射成功率100％。

此外，本次任務還搭載發射了1顆天啟星座15號微納星，用於物聯網數據採集。本次任務是長征系列運載火箭第380次發射。