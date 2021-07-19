美國時間18日，視訊會議大廠Zoom表示，已以約147億美元買下雲端軟體業者Five9。而整樁收購案，計畫將於2022年完成。

日後，Five9將成為Zoom旗下一個事業部，最快2022上半年可望完成此併購案。

據悉，Five9每一股可換得Zoom約0.55個A級普通股。根據Zoom最新收盤價計算，Five9收購價每股約200美元，溢價13%，此併購案約值147億美元。

2020年新冠病毒爆發後，因很多企業與學校都使用Zoom來遠距辦公、網路授課以及線上社交等活動。所以，Zoom頓時變成家喻戶曉，股價也從疫前的60幾塊美元，一度飆升至約560美元之譜，目前則在361美元左右。

Five9業務其中之一是把各家公司行號客戶的客服中心掛到雲端上，並宣稱每年平均可處理10億以上電話。擁有自己數據資料中心的Five9，業務有包括金服、保險、健保等。Five9也標榜，自己的客戶不需煩惱如何處理客服所需基礎設備，只需專注本業即可。

至於Five9股價，也是新冠疫情受惠者，從疫前約60美元，大漲至目前177美元附近。