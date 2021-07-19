中國外交部長王毅表示，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一現實路徑，巴勒斯坦問題有關各方及國際社會應以聯合國決議為基礎，為推動兩國方案作出切實努力，中方提出「三點思路」外，也「歡迎巴以雙方談判代表來華直接談判」。

王毅18日在阿拉曼分別與埃及外長舒克里舉行會談，及會見阿盟秘書長蓋特。

王毅在會談中表示，中國作為安理會輪值主席，在巴以衝突之際，推動安理會五次審議巴勒斯坦問題並最終發表主席新聞談話。日前中方再次舉辦巴以和平人士研討會，為推動巴以停火、復談努力。

他說，巴勒斯坦獨立建國不應無限期拖下去，阿拉伯人民的正當合法權利不應被長期忽視，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一現實路徑。

他指出，中方提出三點思路：第一，應增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，賦予其在安全、財政等領域行使國家主權職能的權力，實現對自治及被占領土的有效管控。

第二，應支持巴勒斯坦各派加強團結，通過協商對話實現內部和解，就解決巴問題形成統一談判立場；第三，應鼓勵巴以雙方以「兩國方案」為基礎重啟和談。

他稱「歡迎巴以雙方談判代表來華直接談判」，同時中方呼籲舉行由聯合國主導、安理會常任理事國和中東和平進程各攸關方參與的國際和會，以尋求巴勒斯坦問題的全面、持久、公正解決，實現巴以兩國和平共處。

舒克里和蓋特表示，贊同中方提出的有關思路，願就巴勒斯坦問題與中方密切溝通協調，希國際社會敦促以色列停止在被占領土上設立定居點，解除對加沙地帶封鎖。