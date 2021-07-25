美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)表示，美方正在探索以類似冷戰時期對付蘇聯的戰術來對付中國，大量在人力資源方面進行投資，在中情局內部提前部署更多樣化、更具包容性的中國事務專家，以此提高與中國競爭的效率。

拜登所任命的中情局長伯恩斯在日前接受美國全國公共廣播電台採訪時表示，「美國正處在世界轉型的一個非常重要的時刻」，在地緣政治領域，特別是隨著中國的崛起，美國不再是唯一的主要參與者。

《觀察者網》引述公共廣播電台報導說，伯恩斯指出，在自己的提名確認聽證會上，他列出了4大優先工作事項，而其中3項都和中國有密切關係。優先工作事項中列於首位的就是中國，因為它是美國進入21世紀後面臨的最大單一地緣政治挑戰。第2優先事項是技術，而這個領域是美國和中國競爭的主要舞臺。第3優先關注領域是「夥伴關係」，這是美國在與俄羅斯、中國打交道時具有優勢的領域。

此外他還強調，中情局需要在人力資源方面進行投資，以讓該部門「更多樣化、更具包容性」。美國國務院和中央情報局在冷戰期間都提前部署了蘇聯方面的專家，而美國目前正在探索的事情之一是提前部署中國方面的專家，包括分析師、技術專家等，提高美國的競爭力。

伯恩斯說，中國完備的監控體系對美國的海外間諜行動造成困難，未來不管是中情局還是其他情報機構，都需要改變間諜技術，以在大國博弈中保持領先地位。

伯恩斯表示，，在美蘇對抗的冷戰時期，無論是美國國務院還是中央情報局都強調蘇聯問題專家的「前進部署」（forward-deployed），以此協助美國確立競爭優勢。如今，美國政府正在將同樣的手段用在中國身上，美國需要大量的中國問題專家，包括情報分析、行動人員和技術專家，這也是我們現在正在研究的手段之一。

現年64歲的伯恩斯曾長期在美國外交部門中任職，擔任過美國駐約旦和俄羅斯的大使，並在歐巴馬政府期間被任命為副國務卿。