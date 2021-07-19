【LIVE直播】發5000消費券有譜？蘇貞昌同框楊文科視察工程｜2021.07.17

全國實施三級警戒超過2個月，餐飲業受到嚴重衝擊，隨著本土確診數下降，大家也期待7月26日可順利解封，行政院也打算再次發放振興券，傳出政院已請國發會與各部會進行盤點，預計本週開會討論。對此，行政院長蘇貞昌今（19）日受訪時表示，目前仍不鼓勵民眾外出消費，「時間到了自然會推出來」。

蘇貞昌上午到松山機場歡送國家隊前往日本東奧時受訪表示，去年發的三倍券相當成功，民眾參與度達99%以上，也帶來了1000億的效益，而疫情衝擊，內需市場最受激盪，政府也在想如何讓餐飲、零售、旅宿，甚至展演及藝文活動等，都希望可以給予幫忙。

至於推出時間點為何，蘇貞昌回應，目前仍在警戒中，不鼓勵民眾外出消費，所以政府希望給受衝擊產業、個人多一點幫忙，時間到了自然會提出。

台南市議員謝龍介日前要台南市長黃偉哲向中央提案發放5000元消費券，以振興基層經濟，行政院15日回應表示，目前仍在防疫警戒期間，還是防疫為重，紓困也在進行中，振興在這階段有點太早評估這件事，因為消費券或是三倍券都是鼓勵國人消費，現階段盡量控制疫情，若評估要發消費券或三倍券，恐怕會跟防疫政策有所不合，目前或許還不是成熟時機討論，若疫情控制得當，紓困也得當，再來討論此議題未晚。