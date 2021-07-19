領銜人鄭大平（右）、執行長鍾小平（左）19日送4300份連署書至中選會，力拼年底的罷免公投。（陳怡誠攝）

中正萬華區無黨籍台北市議員鍾小平、罷免領銜人鄭大平、國民黨口譯哥黃裕鈞，將4300份第一階段連署書送至中選會。（張薷攝）

萬華人發起罷免林昶佐活動，一周內就有逾4300份連署書，議員鍾小平與罷免林昶佐團體領銜人鄭大平，今早十時將4300連署書送至中選會，痛批林昶佐是政治小李子，只會討好執政黨，讓萬華人痛心養老鼠咬布袋，高喊罷免萬華叛徒，力拚一個月完成二階連署。

鍾小平表示，萬華人覺得痛心是「養老鼠咬布袋」，在萬華被污衊是破口跟病毒時，唯一在地立委林昶佐，竟然護航執政黨，不只護航在3＋11公文，甚至反對國民黨團發動買足3000萬劑疫苗。

鍾小平直言，那天環南市場事件，林勝東宛如陳勝吳廣開第一槍，現場為除林昶佐不打招呼外，衛福部長陳時中來場後，林還幫他開車門，根本是政治小李子，討好賣乖現場護航陳時中，如此立委非常不適任。

鍾小平強調，目前與另團體採分進合擊方式，在一階審查25天後，將集合眾人之力，預計一個月力拚二階2.4萬連署書，今天都穿白色襯衫，因要罷免林昶佐、罷免萬華叛徒，才能洗刷萬華恥辱，更是一場萬華的榮辱之戰。

鄭大平直言，基於呼應中正萬華選民的訴求，我們站出來， 現在不分黨派不分老少，只要有投票權就來參與，我們都歡迎，要為這地區選民出這口氣。

國民黨口譯哥黃裕鈞也痛批，林昶佐行為已經觸怒藍綠甚至是中間選民，這次不管任何罷免團題，都是由下到上接到民意陳情，所以即使在深綠票倉對這次罷免，仍對這次活動非常有信心，林昶佐一定會被萬華居民唾棄。