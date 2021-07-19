短影音應用TikTok無畏封殺，下載量再飆新高。Sensor Tower商店情報資料顯示，TikTok和抖音在全球App Store和Google Play總下載量已經突破30億次，成為首款非Facebook系達成此成就的應用App。

36氪報導，Sensor Tower統計顯示，2014年1月至今，在全球App Store和Google Play累計下載量超過30億次的另外四款應用為WhatsApp、Messenger、Facebook和Instagram。

以2021上半年來看，TikTok和抖音全球下載量近3.83億次，是下載量和收入最高的非遊戲應用App。雖然受到印度市場下架的影響，讓2021年上半年下載量較2020上半年6.19億次相比，減少了38％，但TikTok和抖音的應用內購收入仍較上年同期5.3億美元增長了73％。

據統計，2021年第二季，TikTok和抖音的應用內購收入比第一季的3.85億美元增長了39％，達到5.35億美元。

報告統計，目前全球用戶在TikTok和抖音的內購付費已經超過25億美元。自2014年1月以來，僅有16款非遊戲應用內購收入超過10億美元。而達到25億收入的非遊戲應用僅有5款，除了TikTok和抖音，另外四款為Tinder、Netflix、YouTube和騰訊視頻。