kevin(綁馬尾者)19日下午在北檢召開記者會。(陳志賢攝)

東元經營權之爭持續延燒，東元集團會長黃茂雄與中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡公司，收購其子黃育仁擔任董事長的菱光科技，股民kevin認為疑似有鈺叡內部人將公開收購的消息提早走漏，有內線交易之虞，19日下午在律師陪同下，向台北地檢署提出告發。

東元經營權父子鬩牆，東元集團會長黃茂雄與中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡公司，收購其子黃育仁擔任董事長的菱光科技；黃育仁上周赴北檢控告郭冠群及達勝伍董事林秀玲、鄭慧明、鐘依華、監察人陳協和5人涉嫌背信罪。

而東元電機父子內鬥大戲也已進入最後階段，7月23日即將登場的東元股東常會，這次要改選11名董事。但股民kevin認為，今年6月15日才成立的鈺叡公司，馬上在6月21日就宣布要公開收購代表兒子黃育仁陣營的菱光公司過半股權。

kevin今天在律師陪同下在北檢召開記者會，以「上市公司假收購真炒股？！」提出質疑，kevin說，早在6月15、16日就有反常的大量交易記錄，疑似有內部人將公開收購的消息提早走漏，有內線交易疑慮，因此向北地檢署按鈴告發。