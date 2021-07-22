有關菱光宣稱東元股東常會委託書徵求人邱純枝、東光投資、光元實業、東和國際及中信銀，在徵求委託書之書面及廣告記載有虛偽不實，並向商業法院提起定暫時狀態處分之聲請一事，經商業法院於7月21日開庭審理後，22日裁定駁回菱光聲請。

裁定理由指出，上述5位徵求人之委託書中「對各項議案之意見欄位」，屬徵求人對於系爭股東會提出議案意見，故菱光所稱委託書有虛偽情事，尚有疑問；且菱光未舉證釋明如不准許其聲請，將對菱光造成無法彌補損害，或對東元經營治理或全體股東造成無法回復損害或有何急迫危險，未完足釋明保全必要性；法院綜合上情，認定菱光聲請無理由，予以駁回。

東元表示，菱光濫行聲請定暫時狀態處分，以顯無理由的主張，意圖阻撓東元股東常會進行，妨害股東自由投票意志行使，深表遺憾。商業法院並指出，菱光將來如提起撤銷股東會決議訴訟，可否勝訴，仍有疑問。因此，東元股東常會仍將於23日正常舉行，股東權益受充分保障。