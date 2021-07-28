台灣制憲基金會向中選會提出制憲意向公投遭駁回，基金會董事長辜寬敏打行政訴訟今言詞辯論；辜寬敏受訪表示，他今年九十幾歲了，要活沒幾年，但是要貫徹這個目的，這是國家的事，誰刁難他都不管，這是子孫的問題，要徹底爭取公投結果。「制憲」是台灣國家正常化的重中之重，連在奧運場合至今都還不能以台灣之名參賽，

由於被駁回後，已經趕不上今年的公投；律師黃帝穎強調，辜先生長期主張，不管哪一次，都不會放棄行使人民的權利，所以不論哪一次行使公投權利，都會據理力爭。

黃帝穎強調，今天的言詞辯論是因為公投提案被駁回，但公投是全民的事，人民的基本權利本來就對制定新憲法有權表達，所以中選會的駁回是違法違憲，今天言詞辯論，他們會強調憲法給予國民主權、人民作主保障，人民有權對制憲議題表達認同，對於憲法賦予人民的基本權利，今天開庭會據理力爭。

台灣制憲基金會去年4月30日向中選會提出台灣史上第一次制憲意向公投，希望藉由公民投票之方式，以民主程序讓台灣國家正常化。但去年10月16日被中選會駁回。

基金會請律師黃帝穎組成律師團，去年12月14日向台北高等行政法院提起行政訴訟，今第一次言詞辯論。辜寬敏強調，「制憲」是台灣國家正常化的重中之重，連在奧運場合至今都還不能以台灣之名予以參賽，提起行政訴訟是以「實際行動」為國家正常化開闢新的可能。