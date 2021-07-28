「紓困首要救急，普發現金最實際！！台中市議會國民黨團書記長陳政顯今日指出，自桃園破口致疫情爆發指揮中心實施三級警戒後，疫情重創經濟影響百姓生計，民眾陷入經濟困頓；中央先前紓困政策關卡重重，多數民眾看得到領不到，只能靠民間與在野黨力量苦撐。呼籲行政院要傾聽多數民眾心聲，立院通過的紓困特別預算直接普發現金，別再一意孤行惡搞國民。

陳政顯指出，三級警戒實施後，許多底層民眾面臨斷炊，但中央的紓困卻設下層層關卡，民眾得要跑很多機關先花錢拿到許多證明，才有機會被審核，結果經常不盡人意，他們只能靠親友和民間力量苦撐。

陳政顯表示，行政院竟再次規劃用「振興券」拼經濟，上次三倍券要先拿一千換三千的慘痛經驗，不該讓民眾再苦一遍。政府紓困喊得滿嘴，民眾卻是看得到拿不到，多數人得不到幫助當然無感，紓困都不紓困了。

陳政顯說，台中市議會國民黨團支持全民普發現金1萬元！普發現金是最直接、便利的方式，更省去不必要的行程成本與繁瑣的程序；去年三倍券光行政成本就耗費23億，用來普發現金1萬元還可以多幫助23萬人，相較之下實際許多。美國、日本、韓國等多國都採普發現金，韓國更是第五度發放現金，普發現金是最有效率的做法，避免形成阻礙或浪費行政成本，讓民眾苦上加苦。

國民黨團表示，近日已有其他縣市議會通過決議，要請地方政府籌措財源普發現金，但各地方政府財政普遍窘困，恐無力負擔或形成區域差異。正本溯源，立院日前已經通過8400億紓困特別預算，行政院只要改弦易轍，直接普發現金，就能即時救援。

台中市議會國民黨團將發動議員連署為民發聲要求普發現金1萬元，同時邀請不分黨籍議員加入，讓市府將基層聲音利用行政院會轉給中央，請行政院苦民所苦，不要活在平行時空，改採普發現金給民眾最直接的幫助。另請民進黨籍議員善用黨內溝通管道儘速進行內部建言，雙管齊下共同為民眾救急。