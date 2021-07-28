行政院會明（29）日將討論通過「刑事訴訟法」修正草案，將由行政院與司法院會銜送請立法院審議。

有關鑑定部分，修正草案明定鑑定人資格並確保鑑定人之中立性及公正性。為協助法院妥適作成裁判，明定法院得選任專家學者徵詢其法律上意見。明定當事人於審判中得自行委任鑑定人，以維武器平等原則及利於發現真實。為強化鑑定法則及保障對質詰問權，明定鑑定報告取得證據能力之要件，以及當事人傳喚鑑定人到庭接受詰問之規定。

有關身權公約部分，對於因有身心障礙情形致無法為完全陳述之被告或犯罪嫌疑人，周妥通知選任辯護人、強制辯護、輔佐人陪同及等候時間等程序保障與訴訟照料規定。增訂心理治療及心理諮商為緩起訴處分之處遇措施。

有關交付審判部分，在我國公訴與自訴雙軌併行之基礎上，將交付審判制度適度轉型為「准許提起自訴」之換軌模式。為利法院為妥適之決定，並保障被告之權益，法院為准駁裁定前認有必要時，得予聲請人、被告或辯護人等陳述意見之機會。