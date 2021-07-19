據香港《經濟日報》報導，到底有多少港人以BNO簽證申請赴英國生活工作？目前英國政府沒有明確公布數據，但從香港入境處出入境數據，自《香港國安法》於去年7月1日生效以來，累計有13.87萬人經機場淨流出香港，可視為港人移民潮的參考指標。

英國容許港人在BNO簽證生效前以「Leave Outside The Rules（LOTR）」條款前往英國居留、讀書及工作，LOTR酌情安排入境至今天（7月19日）為止。

路透今年初引述英國政府數據，1至2月接受港人BNO簽證計畫，收到3萬4000名港人申請，另有6800名港人在今年1至4月，向加拿大提出移民申請。

財經網站Webb-site整合香港入境處每日出入境的數據，不計算機組人員，去年7月1日至今累計有13.87萬人從機場淨離開香港。

報導稱，長期離港可以是升學、回鄉等不同需求，出境數據與實際移民數據難免有差距，但全球近一年大幅限制出入境，因旅遊而出境的可能大減，香港疫情也相對全球其他地區穩定，「避疫」需要偏低。以較中長線數字觀望數據，仍是估算香港移民潮規模的側面指標。

「事實上，從香港機場淨離港人數近期有所加快」，報導稱，「從去年7月至今年7月18日，只有24天從機場淨離港的人數超越1000人，當中有9天是發生在這個月。」

對於香港出現新一輪移民潮，港府並不認為是危機。特首林鄭月娥周末稱，對移民潮感到可惜，但認為香港有足夠機遇和發現機會，可以繼續招攬國際和大陸人才到香港發展，直言「無大問題」。

香港近一年金融市場穩定，大型新股宗數、成交也明顯提升，但報導引述一名中資金融界人士在閉門場合的談話稱，「疫情對香港金融發展衝擊未必從金融活動數據反映，香港金融界職位流失，也可能不只是因移民所致。」

他指出，香港不少新股活動轉向虛擬，愈來愈多公司在疫情下放棄來港招商，當有愈來愈多企業視為正常化操作，連帶投行分析員、投資經理也毋須使用香港人才，對香港本土金融活動將產生連帶影響。