北市疫情記者會最新說明

北市說明戶政事務所員工確診。

北市疫苗剩餘量。

本土疫情趨緩，指揮中心表示，今(19日)新增15例本土病例，個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、台北市1例。關於北市今增加一例確診，柯文哲說明，不要太樂觀、輕敵，不要太放鬆。

關於衛福部通過高端新冠肺炎疫苗EUA的申請，柯文哲說，「要做世界上的國家，像EUA地球上有7個WHO認證的疫苗，這些拿到緊急授權，今天我看到新聞，最大問題是看不懂衛福部那張證書什麼意思，允許製造跟注射是不一樣，那張證書是台灣版的EUA嗎?老實講我看不懂，很多我的疑問也是衛福部要出來說明，國民很想要知道」。

至於自購疫苗，柯文哲說，買疫苗要幾十億預算，還只是市民使用，今年沒有編預算，第二預備金也不夠，有問一些管道很複雜，買疫苗理論是商業行為，但看到今天無法理解發生什麼事，但現在台灣疫苗還是人家送的，我認為第一劑第二劑由中央處理，其他國家考慮買第三劑，但疫苗全新有效日期也不知道，還有病毒演化，若疫苗保護效果沒想像中好，或是對新病毒效力差，基於科學理由，要開始編列預算，所以內部在討論要不要打第三劑疫苗的錢。

另外，柯文哲說，這兩天有一個案例，松山戶政事務所停止辦公，因為有一位住在基隆到戶政事務所上班的同仁，自己做快篩陽性，經醫院PCR確診陽性，按以前官方程序要基隆疫調，資料傳到中央，傳到台北這邊，再派防疫隊伍等，七搞八搞至少兩天，這位同事確診後直接通知事務所長官，今天八點開晨會，民政局就報告有確診，立刻啟動機動快篩對、清消，現在開始呼籲市民確診一通電話告訴單位主管，然後馬上啟動各種隔離、匡列等步驟，現在起期待確診案例直接通知單位主管，啟動防疫措施，對台灣防疫機制會比較好。

針對此案，副市長黃珊珊說，該案配偶15日發生胸悶、畏寒等症狀到診所拿藥，18日快篩陽性，夫妻晚上到基隆採檢確診，由於其中一人在12日至16日為松山戶政事務所櫃檯人員，很緊張，今早北市已派篩檢車到場進行全棟分流採檢，整棟大樓則停辦公1天、四樓戶政事務所停3天，做居家辦公跟分居辦公。

黃珊珊也提到，匡列6位同仁陸續到防疫旅館、自主管理79人，至於該案服務的39位民眾，會通知相關民眾進行健康自主管理，也已申請實聯制跟電信資料，接下來會通知有到行政中心和洽公民眾做自主健康管理。

另外，關於中正區個案、案15515，黃珊珊說，確診者足跡於7/4到高鐵台北站、華泰名品城、7/12-7/16號到林森南路汕頭意麵、7/13-7/14到World Gym世界站前店，Ct值15.5比較低。

關於中小學老師施打疫苗，副市長蔡炳坤說，今天開始進行連續四天接種，將1.8萬位老師進行施打，以小學老師優先；他說，預計到週四(22日)北市將會有88.6萬人接種完成，達34%疫苗覆蓋率。目前台北市分配到的AZ剩下19萬7920劑，莫德納目前剩4萬6264劑。

被問及指揮官陳時中說降級不以清零為目標，北市全面跟進?柯文哲說，新冠肺炎病毒希望從地球上消失這不切實際，現在如何以最低成本與病毒共存，這也是為何出現「新常態」這個名詞，要與病毒共存。北市有隱形傳播鏈，全世界都有病毒；或許過一段時間，外國人有疫苗護照，打滿兩劑國際認證疫苗，不太可能把這些人隔離14天做篩檢，從此這病毒隨時可能出現在身邊，按照邏輯處理，就是全體打疫苗，邊境解封，整個社會正常運作，台灣若疫苗普遍施打還是會這樣做，還沒達到群體免疫之前，也不可能一直維持三級管制，已經管制兩個月到這裡，再下去經濟會出問題，疫苗未普遍施打，一放開，從英國、東京、首爾的例子，都會飆回去，「要解封，我覺得要每天放一點，慢慢觀察，不管怎樣，聚餐擺最後，且戰且走，絕對不要幻想7/26可以脫下口罩歡唱，不可能」。

關於中小學開學擬採「線上線下混合班」等的計畫內容，北市府說明，還在研議階段，徵詢專家老師家長意見，初步以分艙分流做規劃。

針對北市長選舉民調，黃姍姍回應，台北市有很多非常重要事情要做，我已經覺得時間不夠，且疫情仍嚴峻，覺得人民比較關心什麼時候可以拿下口罩，而非個人利益，所以不知道為什麼現在還有人那麼關心選舉。

北市府說明分流到校規劃。