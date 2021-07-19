員林市代會日前臨時會以加強節日贈禮、交流等名義，將「議事運作費」從原本的100萬漲到180萬元，漲幅高達8成引發部分代表不滿，認為款項都由主席核定使用，質疑有自肥的情形。(代表會提供／吳建輝彰化報導)

員林市代會秘書張恩源強調，其他議事運作業務各項費用預算，依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，得編列合計總額百分之十，以公式計算可以編列到200萬，因此沒有超額問題。(代表會提供／吳建輝彰化報導)

彰化縣員林市被封為全台最有錢的鄉鎮市，在這個疫情衝擊百業蕭條的環境下，員林市代會日前臨時會以加強節日贈禮、交流等名義，將「議事運作費」從原本的100萬漲到180萬元，漲幅高達8成引發部分代表不滿，認為款項都由主席核定使用，質疑有自肥的情形，但主席賴東位出面駁斥，表示業務費可受公評，絕無自肥。

員林市代會編列一筆「一般事務費」80萬元的款項，內容包括接待參訪民眾、學生、機關團體及外賓費用，引發部分代表質疑，表示過去代表會編列該預算都在百萬左右，今年追加80萬，等於一年就有180萬可用，現在疫情交流少，外賓也不敢來，這時編列這筆預算令人匪夷所思。

對此賴東位親上火線駁斥，他說過去編列不足導致時常追加預算，所有業務費都是實報實銷，沒有花完都要繳回，沒有暴漲自肥問題，「議事運作費」是為了讓議事順暢，屬於代表會使用，舉凡婚喪喜慶，社團饋贈，或是民眾參訪都是使用這筆預算，並非主席個人可挪用。

以鄰近田中鎮為例今年維持100萬，北斗鎮代表會2016年50萬，今年100萬，也有逐年增加趨勢，員林市代會秘書張恩源強調，其他議事運作業務各項費用預算，依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，得編列合計總額百分之十，以公式計算可以編列到200萬，因此沒有超額問題。

有代表私下表示，按照各鄉鎮歲收情況可依規定沒錯，近年各代表會交流互相比拚，都有將議事運作費逐年增加的趨勢，但近年有遭審計部糾正，指議事運作費運用不當，代表會為監督機關，卻跟公所一樣在發放兒童節禮物、或是拿來交流吃飯，確實有名目不符的疑慮。