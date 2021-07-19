下半年智慧型手機的發表潮即將到來，華為（Huawei）以及三星（Samsung）近期分別公布了接下來的發表會時間規劃，預計華為P50系列以及三星Galaxy Fold 3等新品，將在不久之後正式亮相！

【萬象新生 華為旗艦新品發表會】

華為將在7月29日舉辦旗艦新品發表會。（摘自華為官方微博）

華為透過官方微博公佈，將在7月29日晚上7：30召開名為「萬象新生」的旗艦新品發表會。根據華為消費者業務CEO 余承東轉發微博的說明，這一場發表會將會正式發表P50系列手機，並表示華為將會發表一項業界首創的全新影像技術，帶動行動設備拍攝影像的新時代。

據瞭解華為P50系列預計有P50、P50 Pro、P50 Pro＋三款機種，晶片P50預計採用麒麟9000E晶片，P50 Pro、P50 Pro＋則預計採用麒麟9000晶片。為了彌補在晶片方面的缺口，也傳出會有搭載高通Snapdragon 888 4G晶片的款式。除了手機之外，也傳出華為有機會同步發表華為手環6 Pro以及智慧屏新品。

【Samsung Unpacked 2021 event】

三星確認將會在8月11日舉辦最新Unpacked發表會。（摘自Twitter）

《MSpoweruser》網站報導，三星在俄羅斯官網公布，將會在台灣時間8月11日22:00（俄羅斯時間8月11日17:00）舉辦「Samsung Unpacked 2021 event」。該發表會的口號是「未來將以全新的形式展開」（The future will unfold in a new way），從標語來看不難看出可摺疊螢幕手機將會是會中主角。

據了解，Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3等可摺疊螢幕手機，以及Galaxy S21 FE手機，還有Galaxy Watch 4、Galaxy Watch Active 4智慧手錶，以及Galaxy Buds 2真無線耳機等新品，都傳出有機會在此發表會中亮相。三星將會在官方網站以及官方YouTube頻道進行直播。

在三星即將發表的新品中，Galaxy Z Fold 3預計將支援S Pen，是可關注之處。而Galaxy S21 FE是否受到晶片缺貨而影響上市時程，以及Galaxy Watch 4系列預計將是率先採用全新One UI Watch介面，以及與Google共同研發全新系統的款式，都是令人矚目的焦點。