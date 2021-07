下半年智慧型手機的發表潮即將到來,華為(Huawei)以及三星(Samsung)近期分別公布了接下來的發表會時間規劃,預計華為P50系列以及三星Galaxy Fold 3等新品,將在不久之後正式亮相!

【萬象新生 華為旗艦新品發表會】

華為將在7月29日舉辦旗艦新品發表會。(摘自華為官方微博)

華為透過官方微博公佈,將在7月29日晚上7:30召開名為「萬象新生」的旗艦新品發表會。根據華為消費者業務CEO 余承東轉發微博的說明,這一場發表會將會正式發表P50系列手機,並表示華為將會發表一項業界首創的全新影像技術,帶動行動設備拍攝影像的新時代。

據瞭解華為P50系列預計有P50、P50 Pro、P50 Pro+三款機種,晶片P50預計採用麒麟9000E晶片,P50 Pro、P50 Pro+則預計採用麒麟9000晶片。為了彌補在晶片方面的缺口,也傳出會有搭載高通Snapdragon 888 4G晶片的款式。除了手機之外,也傳出華為有機會同步發表華為手環6 Pro以及智慧屏新品。

【Samsung Unpacked 2021 event】

三星確認將會在8月11日舉辦最新Unpacked發表會。(摘自Twitter)

《MSpoweruser》網站報導,三星在俄羅斯官網公布,將會在台灣時間8月11日22:00(俄羅斯時間8月11日17:00)舉辦「Samsung Unpacked 2021 event」。該發表會的口號是「未來將以全新的形式展開」(The future will unfold in a new way),從標語來看不難看出可摺疊螢幕手機將會是會中主角。

據了解,Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3等可摺疊螢幕手機,以及Galaxy S21 FE手機,還有Galaxy Watch 4、Galaxy Watch Active 4智慧手錶,以及Galaxy Buds 2真無線耳機等新品,都傳出有機會在此發表會中亮相。三星將會在官方網站以及官方YouTube頻道進行直播。

在三星即將發表的新品中,Galaxy Z Fold 3預計將支援S Pen,是可關注之處。而Galaxy S21 FE是否受到晶片缺貨而影響上市時程,以及Galaxy Watch 4系列預計將是率先採用全新One UI Watch介面,以及與Google共同研發全新系統的款式,都是令人矚目的焦點。