出身自日本熊本縣的人氣吉祥物「熊本熊」24日現身當地活動，熊本縣人吉球磨地區因日前豪雨成災，為帶給災區民眾笑容，熊本熊出現在加油活動會場。

不過大家看到他登場時感到驚訝，因為原本體色黑白的他變成了藍色。原來這是熊本熊為了也能向東京奧運競技場上的選手們加油，特地「變身」為被稱為「日本藍（Japan Blue）」的優雅藍色，罕見姿態讓活動參加民眾十分開心。

藍色熊本熊在活動中也登場表演，並到臨時設立的商店街向大家打招呼，身為人氣吉祥物，熊本熊與民眾們開心合照，為活動帶來高潮。