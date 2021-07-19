大陸綜合地產商恒大集團19日傳出人民幣（下同）1.3億元資產遭廣發銀行凍結的消息，引發市場震撼，恒大系相關股債全數重挫。對此恒大19日下午公告，對於銀行濫用訴訟前保全的行為，將依法起訴。

新浪財經報導，恒大集團19日公告，該集團江蘇省公司旗下項目公司宜興市恒譽置業有限公司與廣發銀行宜興支行專案貸款1.32億到期日為2022年3月27日。恒大表示，對於宜興支行濫用訴訟前保全的行為，將依法起訴。

外媒稍早報導，根據無錫市中級人民法院發佈的一份裁定書顯示，廣發銀行近日請求凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款1.32億元，或查封、扣押其他等值財產。對於申請原因，廣發銀行宜興支行的理由是：情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害。

受上述消息影響，港股「恒大系」股票19日全數暴跌，截至15點30分，恒大汽車跌20％、中國恒大跌15.61％、恒騰網路跌13.51％、恒大物業跌13％。

恒大企業債也同受波及。外媒統計，恒大2025年6月到期美元債，創9月24日以來最大跌幅。其他恒大發行的企業債跌幅也不斷擴大，「15恒大03」和「19恒大02」跌超10％，「20恒大02」跌超9％，「19恒大01」跌近9％，「20恒大01」跌超8％。