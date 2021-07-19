一般針灸針與小刀針。（南基醫院提供／廖志晃南投傳真）

南投張姓男子熱愛打羽球，總覺得右手肘外側不時隱隱作痛，打球時「卡卡的」，工作中因為某些特定姿勢而加重疼痛；南投基督教醫院 中醫科醫師李亞倫表示，使用針灸、小刀針等療法，可以止痛並且改善傷勢。

李亞倫表示，患者經問診及把脈後，脈象並無太大問題，但是手肘的傷已拖延成舊傷，影響右手正常擺動功能；中醫「望、聞、問、切」四診，涵蓋對人體肌肉、骨骼、肌腱、韌帶及筋膜的治療，除了整骨復位、經絡導引、理筋手法外，還運用中藥、針灸、拔罐、小刀針、刮痧甚至筋膜刀協助止痛，進而恢復健康。

李亞倫表示，針灸、小針刀能夠緩解運動傷害所帶來的疼痛，已有許多科學證據證明，除了疼痛控制，鬆解沾黏的組織也是中醫的強項，透過各項工具及手法能達到不錯的效果，讓肌肉及其他軟組織放鬆，骨頭、肌腱、韌帶復位，進而穩定人體結構，並減少運動中所可能產生的傷害。

李亞倫說，一般民眾常常會因為小病而忽略不治療，甚至單純的認為只是運動或勞動後的肌肉痠痛；如果沒有趁早處理，反而會形成慢性發炎，甚至演變成永久的後遺症，實在不可輕忽。

如何判斷究竟是受傷，還是單純肌肉痠痛？以下的疼痛症狀就是受傷了，當疼痛不對稱出現、位置集中在某個區域、疼痛位置發生在關節附近、沒有隨時間過去而減輕、刺痛感及無力感、平時身體的常規動作因疼痛而改變。除了尋求骨科、復健科醫師診療，也可以透過中醫治療。