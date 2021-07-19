全台自5月19日升三級警戒至今滿2個月，17日確診病例降回個位數，來到三級警戒以來新低，民眾期盼7月26日可以降級。指揮官陳時中昨(18日)表示，下周最重要的工作，就是從三級降到二級的相關準備，降級必須平衡防疫強度與防疫疲乏；若下週確診個案一樣少，強度可能就會適時鬆綁，近期已著手研擬相關措施。

台灣自5月11日爆發社區感染後，目前已累積14021人確診、752人死亡，致死率達5.29%。除了做好自主健康管理、避免出門群聚，另外一個重點就是疫苗覆蓋率，現行台灣疫苗覆蓋率已超過2成，但整體疫苗量依然缺乏。專家提醒在台灣達成群體保護力之前，防疫依舊不可掉以輕心。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，若患者已感染一陣子，通常較不具傳染力，在若感染初期就盡早發現，較可掌握疫情傳播情況。最棘手的是感染後的無症狀患者，患者不知染病卻有傳染力，要阻斷傳播鏈相對困難。

因此鼓勵民眾有症狀可篩檢，以利及早找到確診者，希望降低社區傳染風險；國人打疫苗也能減少染疫及重症風險，無症狀感染者的威脅可減少。

除了有症狀要盡快篩檢，若有以下3個狀況，也應該前往篩檢：一、曾經到過確診者去過的地方，且停留超過15分鐘；二、曾經和確診者有1.5公尺以內的接觸；三、曾和確診者在同一空間，且沒有戴口罩。