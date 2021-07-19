台灣新冠肺炎疫情爆發，5月中本土病例一度飆破700人，如今17日最新國內本土確診病例新增8人，是進入三級警戒以來第一次見到個位數確診。PTT網友發問，「從+721到+8只花了56天，這個在世界是不是超級罕見？根本世界奇蹟吧？」

根據指揮中心公布的數據，17日新增的8個本土病例，其中，6例為男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於5日至15日之間。其中有3例已知感染源、4例關聯不明、只有1例調查中，各案例的疫調進行中。對此，指揮官陳時中表示，以目前的狀況，疫情警戒降至二級可能性很高。

台灣從本土確診病例破百人，至今確診病例只剩個位數，有網友在PTT八卦版發文表示「5/22時校正回歸首次出現當天台灣+321例本土，加上+400例校正回歸，總共一日新增721例確診」、「從+721到+8只花56天，台灣是世界奇蹟嗎？」不少網友附和：「世界真的跟不上台灣」、「感謝雙北市長辛苦防堵疫情」、「沒封城，算強了。」

不少網友讚嘆台灣的防疫成績，但也有網友點出一個致命問題：「死亡率也是」、「台灣死亡率爆高」、「死亡率也是挺神奇的」、「死亡率高也是奇蹟啦！」

根據了解，台灣新冠肺炎死亡人數截至19日為止為768人，死亡率超過4.81%，高於全球平均值。

目前疫情警戒仍為三級微解封，不少公司還是分流上班機制，或在家上班，對於掌控員工差勤難度增加。1111人力銀行發言人黃若微表示，1111人力銀行研發多年「1HR人資管理系統」可幫助企業實現一機整合、遠端管理的強大效能，歡迎有需求的國內各家企業致電1111人力銀行洽詢。