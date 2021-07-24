烟花颱風雖漸漸遠離台灣，昨(23日)仍在台灣各地不時降下豪雨，女星謝忻今(24日)卻透露人在醫院，原來是今凌晨她突然胃痛不適狂吐酸水，她在家中大廳等車送她去急診時，突然遇到一位外送員驚覺她表情有異，對方本來要離開又折回來，並送上多張面紙，讓謝忻直言在颱風夜看到人性的溫暖。

謝忻2年前與「浩角翔起」阿翔被拍到車吻，讓謝忻被貼上小三標籤，一度因此被冷凍沒工作，但幸好後來她積極復出。上月謝忻發文，透露近期因為疫情無法錄影工作，大家透過視訊替老大哥胡瓜慶生，眾人一見面，第一句話便是怨嘆：「到底什麼時候可以錄影？」但製作人也說：「沒那麼樂觀」。

謝忻發文。（圖／翻攝自謝忻臉書）

自5月中台灣新冠肺炎本土疫情增加後，謝忻就離開基隆老家，自己到台北居住，避免家人群聚。上月她受訪，分享目前住在南京東路上，價值約1200萬的小套房，每月靠4、5支業配維持收入，但因房貸一個月要5萬，讓她也是有苦說不出，至於先前認戀的圈外男友，謝忻說兩人關係依舊，有點像老夫老妻，平時也很少爭吵。

謝忻透露目前回基隆老家讓家人照顧。（圖／中時資料照片）

今謝忻說，昨晚本來沒事，沒想到凌晨她突然胃痛吐酸水，凌晨1點半她蹲在家裡樓下大廳，手裡拿著嘔吐袋，狼狽等車載她去掛急診，她叫的Uber還沒到，鄰居叫的熊貓外送卻先出現，外送員送完東西本來要離開，看她不舒服便折回來關心問：「妳還好嗎？」並送上幾張衛生紙，幸好不久Uber出現，讓謝忻可以趕快到醫院打針就醫。

對於颱風天這段淒慘經歷，謝忻在臉書感謝說：「Food Panda先生，謝謝你的面紙，讓我擦掉了嘴角的狼狽，也讓我看到了人性的溫暖」，不久後又補充已經回到基隆老家跟家人相聚，「各位不用擔心！目前我在基隆的家裡很好～家人都在身邊！現在專心看東京奧運幫我們選手加油。」粉絲則送暖說：「空腹喝了紅茶或茶類嗎？預祝早日康復」、「夫噴打（Food Panda）先生～好溫暖」、「放輕鬆，別讓壓力加大」、「不要太過操勞，該休息還是要休息」。

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