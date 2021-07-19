俄羅斯成功試射「鋯石」（Zircon）高超音速巡弋飛彈

俄羅斯周一說，已成功試射「鋯石」（Tsirkon，Zircon）高超音速巡弋飛彈，而這正是普丁總統大讚，新一代舉世無雙的飛彈系統之一。

據路透報導，俄羅斯國防部在聲明中說，飛彈從位於白海（White Sea）的「高希柯夫海軍上將」號（Admiral Gorshkov）巡防艦上發射。它以比音速快約7倍的速度飛行，最後擊中超過350公里外巴倫支海（Barents Sea）海岸的陸上目標。

俄羅斯國防部說，測試驗證了「鋯石」的戰術與技術特性。不過，部分西方專家一方面質疑，俄羅斯新一代武器究竟有多先進，一邊也承認，高超音速飛彈結合了速度，機動性和高度，難以追蹤和攔截。

而俄羅斯打算，要在潛艦和水面艦上安裝「鋯石」飛彈系統。事實上，早在2018年時，俄羅斯總統普丁就在多年來最殺氣騰騰的一場演說中，宣布了各式新型高超音速武器，說它們能避開美國飛彈防禦網，幾乎可以從世上任何地點發動攻擊。

第二年他威脅，要是美國在歐洲部署中長程核武，俄羅斯將在戰艦和潛艦上武裝高超音速飛彈，潛伏在美國領海外。