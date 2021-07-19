東京奧運揭幕在即，但礙於這項因疫情延宕的體育盛會不得民心，贊助商豐田汽車19日宣布，不會播放奧運相關的電視廣告，社長豐田章男（Akio Toyoda）及一干主管也不出席東奧開幕式。

豐田發言人表示:「豐田確實不出席奧運開幕式，做此決定是考量到各式各樣因素，包括沒有觀眾參與。我們也不會在日本國內播放奧運相關的廣告。」

日本約有60家企業共砸下逾30億美元，取得東奧贊助權，但這項原本去年就該舉行的國際體壇盛事，因疫情關係得不到日本民眾鼎力支持，該不該讓自家品牌與東奧做連結，贊助商也陷入進退兩難。

東奧將於本周五（23日）開鑼，《朝日新聞》公布最新民調顯示，將近七成（68％）受訪者懷疑奧運主辦單位控制新冠病毒傳染的能力，55％反對東奧繼續辦下去。

針對比賽場館不開放觀眾進場的決定，1444位接受電訪的日本民眾中，四分之三表示贊同。

東奧期間約有1.1萬名運動員齊聚東京，18日傳出首起入住選手村選手確診的案例。自7月2日以來，已累積58例東奧相關人士確診染疫，涵蓋選手、官員、記者。

6名英國田徑選手及2名隨行工作人員，在飛往日本的航班與1名確診者同機，已被要求進行隔離。

東奧發言人表示，選手村安全無虞，參賽選手與其他入境日本的東奧相關人士，新冠肺炎感染率近0.1％。

除贊助商不捧場、選手村蒙上染疫陰影，東奧還有其他麻煩事纏身。東奧開幕式作曲人之一小山田圭吾（Keigo Oyamada），多年前接受雜誌專訪自曝霸凌黑歷史引發爭議，但奧運籌委會回絕辭退該音樂人的呼聲。

另外韓國總統文在寅原本打算趁出席東奧開幕式之便，與日本首相菅義偉舉行兩人首次的峰會。但青瓦台19日宣布，文在寅參加東奧的計畫喊卡，日韓峰會確定破局。