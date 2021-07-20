大陸環球網20日報導，為回應「美國糾集多國造謠『中國網路攻擊行動』」，中國駐挪威、英國、加拿大、紐西蘭使館及駐歐盟使團接連回擊。強調這是一場相互串通的政治操弄，中國是網路安全的堅定維護者，歷來堅決反對並依法打擊任何形式的網路攻擊和竊密行為，中國才是網路攻擊的主要受害國之一。

中國駐挪威使館就有關網路攻擊事件的聲明指出，挪方在未同中方有任何聯絡與溝通情況下，突然宣稱3月挪威議會網路攻擊來自中國。一些西方國家和組織突然也在今天就網路安全問題密集發聲，將矛頭指向中方。這不得不令人懷疑是否是一場相互串通的政治操弄？希望有關方面拿出真實可信的證據，以便及早查清事實真相。

駐挪使館表示，中方始終認為，維護網路空間安全與穩定符合所有國家的共同利益。中方一貫主張開展網路安全國際合作，提出《全球資料安全倡議》，旨在推進全球互聯網治理體系建設，共同構建網路空間命運共同體。

英國與加拿大等觀點相近國家認為中國政府支持的組織今年初對微軟交換伺服器發起網路攻擊，並聲稱有證據表明中方此類網路攻擊仍在持續，要求中國政府停止這種系統性網路攻擊行為。

中國駐英國使館發言人就英國外交發展部19日發表之聲明稱，英方對中國的指責完全是無中生有、蓄意汙蔑。中方對此強烈不滿、堅決反對。使館要求英方立即停止這種人云亦云的、針對中國的無端指責。

中國駐加拿大使館發言人駁斥加拿大外交部長、國防部長、公共安全與應急準備部長19日聯名發表聲明，誣稱中國政府支持的組織入侵微軟公司電子郵件伺服器，竊取智慧財產權和個人身份資訊等。加方上述指責毫無根據，純屬無中生有、惡意抹黑。中方表示強烈不滿、堅決反對，並已向加方提出嚴正交涉。

中國駐紐西蘭使館發言人回應，紐西蘭政府主管通訊安全局事務部長利特爾19日發表聲明，稱中國政府支持的行為體在紐西蘭實施網路攻擊行動。紐方指責毫無任何根據，極不負責任。中方表示強烈不滿和堅決反對，已向紐方提出嚴正交涉。

中駐英、加、紐使館異口同聲強調，中國政府是網路安全的堅定維護者，歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網路攻擊和網路犯罪。網路空間虛擬性強，在調查和定性網路事件的時候必須基於充分證據，毫無根據的指責就是惡意抹黑。

中國也是網路竊密和攻擊的主要受害國之一。根據中國國家互聯網應急中心報告，2020年，共有位於境外的約5.2萬個電腦惡意程式控制伺服器控制了中國境內約531萬台主機，對中國國家安全、經濟社會發展和人民正常生產生活造成了嚴重危害。今年2月，中國境內多達83萬個IP位址受到不明的網路攻擊，七成以上來自境外。

歐盟外交與安全政策高級代表與北約19日同指中國境內惡意網路活動，破壞世界上數以千計的電腦和網路，同時發現針對歐盟及成員國政府、組織和關鍵產業的惡意網路活動，意在竊取智慧財產權和從事間諜活動。歐盟及成員國對此予以譴責，敦促中方遵守國際規範，採取措施進行調查和處理等等。

中國駐歐盟使團發言人駁斥稱，中國是網路安全的堅定維護者，始終堅決反對並依法打擊在中國境內或利用中國網路設施發起的網路攻擊。歐盟和北約上述聲明缺乏任何事實和證據，充滿了臆測和無端指責，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。