一對夫妻昨晚一起到南京東路五段一家汽車旅館開房間吸毒，未料兩人然在房間內無故大吵，妻子勃然大怒，當場打電話叩來6男1女，持西瓜刀旅館欲教訓丈夫，雙方一路從房內打到房外，旅館人員見狀急報警，松山分局立刻派出快打部隊到場，將該對毒夫妻急鬥毆友人等6人送辦，警方正傳喚其餘在逃三人到案。

這起離譜的鬥毆事件發生在昨晚7點多。一對夫妻前往南京東路五段一家汽車旅館開房，準備在房內開毒趴，未料突然在房內發生嚴重爭執，妻子不甘受到丈夫欺負，當場打電話給友人前來教訓丈夫。

妻子友人接到求援，立刻召集6男1女分別持西瓜刀前往教訓丈夫，雙方從房內一路打到房外，引起旅館工作人急路人關切，立刻向警方報案。警方快打部隊到場後，立刻將現場鬥毆人事壓制，同時在房內搜出毒品及吸食器。

警方將夫妻在內的現場6人帶回偵辦，但其中有3人趁亂逃逸，該對夫妻坦承毒品及吸食器是他們帶去，訊後依照社維法及毒品危害防條例送辦，並傳喚在逃三人到案。

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