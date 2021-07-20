早上8時「烟花」在台北東方940公里海面上，未來會往北部陸地或近海方向移動，「烟花」明天起外圍環流將開始影響台灣天氣，而廣東外海的第7號颱風「查帕卡」已在今早增強為中度颱風。（取自氣象局）

第6號颱風「烟花」持續往台灣東北角陸地靠近，相較之前的預測對台灣影響機率再增加，中央氣象局表示，預計今(20)日下半天將增強為中度颱風，最快明天清晨到上午將會發布海上颱風警報，至於是否發布陸上颱風警報仍待後續路徑的修正，由於「烟花」外圍環流大、移動速度慢，各地風雨在周四(22)到周六(24)將轉為明顯，中部以北、東北部、南部山區不排除有豪雨等級以上降雨出現。

氣象局簡任技正伍婉華表示，最新資料預估，早上8時「烟花」在台北東方940公里海面上，未來會往北部陸地或近海方向移動，「烟花」明天起外圍環流將開始影響台灣天氣，颱風強度仍在持續增強，預計今天下半天增強為中度颱風，周四到六颱風本身暴風圈將可能影響台灣，由於移動速度慢，加上外圍環流大，對台灣天氣造成的影響較為顯著。

而廣東外海的第7號颱風「查帕卡」已在今早增強為中度颱風，雖然對台灣天氣無直接影響，但可能會和其他熱帶系統交互作用，未來強度是否減弱，或併入季風環流，氣象局持續觀察。

伍婉華指出，雖然颱風外圍環流明天開始才會影響台灣天氣，不過今天北部、東半部、恆春半島、馬祖地區就會出現長浪，北部沿海慎防海水倒灌，由於兩個颱風都在大季風低壓環流內，受低壓環流、其他可能發展的熱帶擾動系統，以及北方太平洋高壓強弱影響，路徑上仍有變數，台灣屆時的風雨強度也待觀察。

此外，周四到周六是「烟花」最接近台灣的時候，周四起金門、馬祖、中部以北、東北部將會出現陣雨，也有局部性大雨機率；周五、周六各地都會有陣雨或雷雨，而中部以北、東北部、南部山區不排除有豪雨等級以上降雨出現，要多加留意。

氣象達人彭啟明也在臉書指出，周五及周六兩天颱風的暴風圈很有機會碰觸陸地，如果登陸，雨勢會更強烈，下周日(25)颱風路徑將可能登陸浙江或福建，在這段期間移動速度很慢，要留意颱風本身的環流會帶來顯著偏西南風，也有可能把查帕卡的水氣順著偏西南風帶上來，中南部的雨勢可能延續到下周一(26)、二(27)。