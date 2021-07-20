「世界球后」戴資穎昨天隨東京奧運台灣代表團搭乘包機赴日本備戰，她在IG限時動態分享搭乘經濟艙的照片，透露自己「好想搭乘商務艙」心情，引發國人不滿體育署讓選手搭經濟艙、代表團官員與教練坐商務艙的情形。對此，國民黨發言人陳偉杰質疑，民進黨政府應該是太注意「官場文化」而忘記蔡英文在2016年的承諾了。

陳偉杰說，戴資穎在IG辛酸地貼文「好想念長榮航空，可以搭商務艙」，這一句話就打臉蔡英文總統，因蔡曾在2016年拋「選手、教練出國比賽都是以商務艙為原則」的承諾。

陳偉杰質疑，這究竟是為了防疫還是為了省錢？政府這次安排不只是「有待商榷」，更是「有戴商卻」，有了戴資穎，商務艙卻沒得坐，硬是打臉蔡英文總統；既然防疫，就該一視同仁，難不成經濟艙比較有防疫的功能？

陳偉杰指出，代表團成員固然非常辛苦，理應善加協助，但上場比賽的畢竟是選手們，揮汗如雨表現的也是選手們，為台灣爭取獎牌榮譽的也是他們，說他們是台灣的驕傲絕不為過，更需善加照護，政府怎會本末倒置，輕重不分呢？

陳偉杰表示，現在不只蔡英文已發文道歉，就連行政院長蘇貞昌都動怒要追究教育部的責任。不過，蘇貞昌在事發後動怒說要追究責任，還特地打了電話給戴資穎向她道歉。

陳偉杰認為，蘇揆是不是也該一視同仁，對每位坐經濟艙的選手們都打一輪電話呢？這樣蘇貞昌就不會又被外界誤會「大小眼」，更不會讓其他選手們也誤認為「有戴商卻」了。