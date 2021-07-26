我國參加由立陶宛主辦的2021年第51屆國際物理奧林匹亞競賽24日傳來捷報，在76個國家、368名參賽學生中，我國5名選手共4金1銀，，國際排名為第5名。其中，彰化精誠高中學生牟宗晞獲個人排名第13名，是我國表現最好的選手。

受疫情影響，今年國際物理奧林匹亞競賽改為線上辦理。我國從2942名學生當中選出5名學生代表參賽，由台師大教授陳傳仁及吳鳳科大退休教授蔡尚芳擔任領隊，7月17日至23日進行競賽活動，大會於當地時間24日下午舉行閉幕典禮並頒獎。

競賽結果揭曉，我國5位選手中，牟宗晞、台中一中賴禹宏、花蓮高中李逸寬及建中蔡杰達等4人獲金牌，建中凃凱翔獲銀牌，4金1銀的總成績，國際排名第5，次於韓國、中國大陸、俄羅斯及美國的5金。

我國自1994年起參加國際物理奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲77金、29銀、18銅，代表我國參賽學生曾於2005年、2008年、2010年至2012年、2014年及2016年的競賽中全數榮獲金牌。今年獲得4金一銀，成績差強人意。

我國表現最好的選手牟宗晞不是來自公立的明星高中，而是出自私立的精誠高中。他表示，他的家庭生活單純，母親是位教授，對他比較嚴格，希望他成為對社會有助益的人；父親是位蕨類植物分類學博士，對於他幼年數理知識的啟發，有很重要的影響。

牟宗晞說，他的高中生活幾乎有一半是在物奧比賽中度過。高二時全球籠罩於新冠疫情陰霾，亞洲賽、國際賽都停辦，反倒讓他有時間停下來思索未來的路。賽前集訓營結束後，他更自行學習C＋＋等程式語言，希望對日後的大學學習有所助益。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系，他們同時分別可獲得20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。