國民黨立委賴士葆。（資料照片）

「世界球后」戴資穎昨天隨東京奧運台灣代表團搭乘包機赴日本備戰，她在IG限時動態分享搭乘經濟艙的照片，透露自己「好想搭乘商務艙」心情，引發國人不滿體育署讓選手搭經濟艙、代表團官員與教練坐商務艙的情形。藍委賴士葆批評，整個事件主客被倒置了。

賴士葆痛斥，蔡政府的官就是大，教育部、體育署在安排高官坐商務艙的時候，安排的人和坐商務艙的人都覺得很適切，剛剛好。沒有人覺得讓代表國家的奧運選手坐經濟艙很委屈，因為他們不是官。

賴士葆說，坐商務艙的大官們以為他們是主角，理所當然要被服事的好好的，沒有人想過運動場上的競技賽事，只有代表國家的選手能有機會替我們贏得獎牌，爭取榮耀，然而選手才是奧運會的主角，官員和工作人員是配角，整個事件主客被倒置了。

賴士葆指出，主辦單位都清楚，選手們歷經幾年的辛苦熬練，就是希望在運動場上展現最好的成績，爭取最高的榮譽，賽前的體力、心情、精神各方面都要維持最佳狀態。

賴士葆表示，現在被媒體爆開了，才亡羊補牢說回程要給他們坐商務艙，都已經比賽完畢，意義也不大了，還鬼扯什麼因為防疫需求的緣故，既然回程還是一樣要考量防疫需求，可以安排商務艙，為什麼去程不行？