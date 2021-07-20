遠東集團董事長徐旭東20日出席旗下遠東銀行股東常會，於會後受訪時，針對政府如果啟動振興券2.0，刺激解封後國內消費，他認為，政府目前錢太多（資金非常充裕），若發放振興券，發愈多愈好，愈有利疫情後幫助刺激國內的零售和消費。

本土疫情5月升至三級警戒，國內消費受創嚴重，遠東集團旗下包括紡織、飯店、百貨、電訊及銀行等，即消費型的大集團，受本土疫情衝擊的感受也相對深刻。目前隨疫情逐漸獲得控制後，政府規劃再啟動振興方案，可能推振興券2.0模式，對此，徐旭東強調，降級解封是好事，政府如果規劃再發振興券，這樣對解封後的景氣會有很大的幫助，若要發振興券，當然是發愈多愈好。

徐旭東表示，振興國內經濟及消費，台灣應該要衝，不能太保守，因為政府目前財務情況好得很，除了沒有過度龐大的負債，國內反而是有錢太多了（資金極度充裕）的問題，錢太多的解決之道，一定要透過投資、消費，「就是要一定要花」，才能刺激各企業的成長。

徐旭東認為，若政府再發放振興券，將對國內的零售業，及受疫情影響消費者，都會產生立即性的幫助，所以當然是發愈多愈好，但這就看政府針對預算如何考量，及發放時最重要的發放標準，「要如何發及發得對」。