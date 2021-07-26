台灣民眾黨立委高虹安25日痛批，交通部拿紓困振興特別預算中的9千萬，命名為「智慧觀光虛實整合體驗先導計劃」，想做旅遊景點的VR影片，但卻沒什麼人看，人民的納稅錢好像投進水中，一去不復返。對此，台北市議員羅智強痛批，「蔡英文，納稅錢是這樣花的嗎？」。

國民黨台北市議員羅智強。（中時資料照）

羅智強26日臉書表示，9000萬元VR的點擊數，不如羅智強一篇貼文的按讚數。民進黨說，「紓困錢不夠」不能人人普發，結果交通部居然還從紓困預算裡，拿九千萬元做「VR旅遊」，台灣觀光現在的問題是VR嗎？是邊境管制，是疫苗不足，跟VR有什麼關係？他質問蔡英文總統，納稅錢是這樣花的嗎？

羅智強臉書。(圖/本報資料照)

民眾黨立委高虹安批評交通部花了9000萬元做VR旅遊體驗，把紓困預算大撒幣用於數位觀光。(摘自觀光局官網／簡立欣台北傳真)。

羅智強也指出，交通部也會有理由，這是「超前部屬」為之後的開放打廣告，那交通部之前的「VR」成效如何？羅志強也整理出交通部「360 VR影片」政績：

《印象》觀看次數：9030，《脊梁山脈》觀看次數：7049，《環遊-自行車》觀看次數：3381，《夜景篇》觀看次數：6708次。全部加起來還不到羅智強一篇貼文的按讚數，從「吸引全球觀光」的角度來看，這些點閱次數多還是少，大家心頭有數吧？

羅智強也強調，交通部的影片名稱居然是中文，請問這是要給誰看？根本就是大內宣，這9000萬如果拿來紓困給觀光「慘業」的勞工，一人補助1萬，還可以救急9千人，這個政府有把人民的痛苦放在心上嗎？

此外，羅志強也指出，交通部花1.5億元製作的「UMAJI」APP，卻搞到偷偷下架，去年八月交通部說：改善後比Google地圖更棒，那現在已經過一年了，請問民進黨，「更棒」在那裡？說穿了民進黨只是找名目開標案、分預算，最後受苦的，還是人民。