台灣女將黃筱雯今天在東京奧運拳擊女子51公斤級晉級四強。蔡英文總統恭喜她，已確定可以獲得台灣拳擊在奧運史上的第一面獎牌。她謝謝在手臂刺著台灣的黃筱雯，「妳精彩的表現已經讓世界看見台灣」。黃筱雯也回應會繼續努力為台灣拿下更好成績。

東京奧運拳擊女子51公斤級八強戰，黃筱雯以5：0優勢成績，擊敗對手塞爾維亞女將Nina Radovanovic，晉級到最終四強，賽後她舉起刺有台灣圖騰的左手慶祝勝利。

蔡英文在 instagram表示，恭喜台灣的拳擊好手黃筱雯晉級女子拳擊51公斤量級的四強，已經確定可以獲得台灣拳擊在奧運史上的第一面獎牌。

她說，相信大家看比賽時，都有注意到，黃筱雯手臂上有著台灣圖案的刺青，黃筱雯在一次訪問中提到「刺台灣，主要是出去比賽，想讓大家認識台灣」。

蔡英文謝謝黃筱雯，「妳精彩的表現已經讓世界看見台灣」，接下來要繼續拚決賽，將在8月4日下午1點登場，「請大家一起為筱雯加油打氣」。

黃筱雯則留言回應，「謝謝總統，我繼續努力為台灣拿下更好的成績」。