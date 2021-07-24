全國疫情警戒自27日起降至二級，外界關注何時推出振興措施，行政院官員表示，由於去年政府推出的振興三倍券廣受好評，行政院已朝推出振興券方向規劃，但並未規劃全民普發現金。

至於何時推出振興措施，官員指出，即使降為二級警戒，民眾出門還是要戴口罩，現階段還在進行紓困，還不是推出振興措施的時候，預估10月以前還不會推出振興措施。

對於朝野普發現金呼籲，官員強調，普發現金民眾會拿去存款而不是出來消費，無法達到振興經濟效果，去年政府研議推出振倍興三券時，即評估過普發現金效益差，因此未採行，紓困4.0已針對有需要紓困的個人發放現金補貼。

官員分析，去年振興三倍券非常成功，帶動千億元經濟效益，發放機制已有經驗，今年若要刺激內需消費，循這模式也是合理，但振興政策方向要視疫情狀況再研議，具體方案尚在規劃評估中。

官員說，目前才剛宣布27日起降為二級警戒，須謹慎評估與注意疫情發展，為避免人流管制與鼓勵出門消費造成的「違和感」，現階段不宜推出振興措施，且部分地方政府對防疫審慎，仍有用餐管制等因地制宜作法，因此全國性振興措施，須待各地防疫措施一致，疫情穩定後，再推出較為適切。

官員說，現階段疫情考量仍放第一，若想進到振興階段，得要疫情確實穩定，包含考量疫情警戒調降的層級、潛在病例人數、疫苗施打的覆蓋率，及民生經濟受衝擊情形等條件做綜合評估。