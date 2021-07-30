美國政府周四公布的官方數據顯示，從2019年第四季的高峰到2020年第二季，美國經濟平均萎縮19.2%，創下歷來最嚴重的萎縮，印證新冠疫情確實使美國經濟受到前所未見的重創。

但數據亦顯示，美國經濟從新冠疫情復甦的速度也同樣令人驚嘆。美國商務部經濟分析局表示，2020年第二季至第四季美國國內生產毛額（GDP）平均成長18.3%，反彈力道創下歷史新高。

為了遏阻第一波新冠疫情擴散，美國在去年3月強制關閉所有非必要事業，這些封鎖措施使全美經濟陷入困境，導致創下紀錄的2236.2萬人頓失工作。

美國政府推出了總計達到近6兆美元的新冠援助措施，而聯準會亦在去年3月接連採取緊急行動，一口氣將其基準利率調降至近零水準，並透過每個月1200億美元的無限量化寬鬆（QE）措施為美國經濟挹注資金活水。

美國經濟衰退的仲裁者—國家經濟研究局，上周宣布美國因新冠疫情而陷入的經濟衰退僅持續兩個月，自2020年3月經濟開始崩跌，並在4月經濟跌至谷底後結束，創下史上最短的經濟衰退期，僅為1980年初長達6個月衰退期的三分之一，亦為2001年科技泡沫破裂後經濟衰退期的四分之一。

該委員會並表示，雖然美國經濟在當時尚未回復正常水準，但就業和生產指標「明確指向於2020年4月觸底」，並從5月開始反彈。

國際貨幣基金（IMF）周二將今明兩年美國經濟成長預測大幅上修至7.0%和4.9%，較4月公布的預測分別調升0.6和1.4個百分點。

美國商務部周四公布第二季GDP季增年率初值為6.5%，優於第一季微幅下修後的增長6.3%，但遠不及經濟學家預估的成長8.4%，儘管如此，今年第二季美國經濟實力仍已超越疫情爆發前的高峰。