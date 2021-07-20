機車族注意！北市環保局自即日起到9月底，推出「仲夏送好禮定檢一起LINE」宣導季活動，民眾加入台北市[email protected]官方帳號「定檢好康愛報報」，完成指定任務可享好康，最高可獲得120點LINE POINTS點數及100元機車保修折扣金。

環保局推出LINE POINTS點數好康贈送活動，每推薦2名好友加入[email protected]官方帳號即可贈送LINE POINTS 10點，每人最高可獲得100點，另機車設籍於北市的民眾，新註冊電子化通知並完成年度定檢可再獲得20點。

除此之外，環保局空噪科長楊梅華指出，完成系統註冊及年度定檢者，不限車籍還可以領取100元機車保養維修電子折價券，憑券至北市配合活動的機車排氣檢驗站，保養維修滿300元即可折抵，讓愛車保持良好狀態安心使用。

楊梅華表示，透過[email protected]「定檢好康愛報報」註冊電子化通知，不僅可提醒車主按時完成機車排氣檢驗，系統內也可查詢定檢結果及申請汰舊補助等功能，防疫期間可多加使用，線上接收最新消息，減少接觸傳染風險。

環保局提醒，因應疫情影響，環保署將4月至10月發照的機車定檢期限延長至年底，民眾可於疫情趨緩後陸續完成定檢及車輛保養，前往檢驗時，也別忘了出門戴口罩，注意維持社交距離，維護自身安全。