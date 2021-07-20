中市警一分局交通分隊日前有1名小學生Ryan來訪，要致送警員蕭鎮慶感謝卡片。Ryan說，媽媽開車載他途中與1輛機車發生碰撞，母子兩人都是第一次遇到車禍不知所措，到場處理的警察伯伯汗流浹背地講解車禍處理流程，專業服務的精神令人感動，他特別繪製感謝卡片表達感謝。

據了解， Ryan的媽媽日前駕駛自小客車於中美街口與機車騎士發生碰撞，媽媽驚嚇不知如何處理、坐在後座的Ryan也緊張害怕，到場處理的員警蕭鎮慶，專業地為雙方解說後續處理流程，扮演溝通的橋樑，無形中安撫母子兩人的心情。

「謝謝您的協助及幫忙！」Ryan將此次的特殊經歷繪製感謝卡片，透過媽媽協助在卡片上寫下感謝，送到交通分隊。Ryan說，印象最深刻的是警察伯伯汗流浹背的遞交文書給他們，而且平易近人的方式講解車禍事故處理流程，媽媽也說：「台中市交通警察好專業」。

交通分隊分隊長周宜瑩表示，感謝民眾的肯定與嘉許，民眾的鼓勵將是警察同仁堅守崗位的最大動力，有關民眾的大小事，對警察同仁而言都是重要的事，警察同仁將持續秉持該精神為民眾服務。