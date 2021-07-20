看到老人家跌倒不是都會主動出手幫忙嗎？可是一名女網友今（20日）在《爆怨2公社》發文表示，她在河堤運動時，看到一位阿伯在她面前重重摔了一跤，於是立刻上前詢問要不要幫忙，或幫叫救護車，阿伯拒絕後，只說幫他扶起來就好，可是對方體格碩壯太重，自己根本無法扶起來，於是向旁邊的婆婆們求救，沒想到卻遭到拒絕，讓她不禁苦嘆「難道是因為疫情不敢幫忙？」貼文引起網友熱議。

原PO表示，當她向婆婆們求助時，她們卻以腰痛、脊椎受傷為由拒絕，讓她相當火大，所幸一名路人經過，2人才合力將阿伯扶到一旁休息。她透露，當時阿伯喘很快、有點擦挫傷、指甲流血，可是仍堅持不叫救護車，後來剛好遇到阿伯的姊姊，觀察了一下發覺沒事就離開了。

原PO無法想像遇這種情況怎會沒人出手幫忙，後來猜想，可能是婆婆們因為疫情關係，不敢伸出援手，雖然自己也會害怕，但她無法眼睜睜看到阿伯繼續趴著，最後忍不住發文問：「如果是你，你會扶嗎？還是直接叫救護車，還是跟阿婆一樣？」

許多網友看完貼文回應：「當然扶他，再狂噴消毒」、「我會扶，然後看狀況要不要叫救護車」、「疫情讓冷漠變的合理化」、「先報警，然後在自己能力範圍該做什麼處置就做」。