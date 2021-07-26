吳瓊華強調，病毒無情，人間有愛！疫情停止，愛心延續～希望這些最貼身實用的防疫用品能夠保護著每一個第一線的工作人員！（市議員吳瓊華服務處提供）

吳瓊華強調，病毒無情，人間有愛！疫情停止，愛心延續～希望這些最貼身實用的防疫用品能夠保護著每一個第一線的工作人員！（市議員吳瓊華服務處提供）

當載防疫物資用品大貨車到時，穿著襯衫、西裝褲，捲起袖子幫忙搬運防疫物資下車，全身一下子就汗如雨下濕透了！市議員吳瓊華說，赫然發現一起搬貨的人居然就是捐贈者～這種精神真的令人感動。

吳瓊華指出，在一個機緣認識台灣水木清華校友會長朱長生以及林昭仲教授，他們就提起想要以最實用的防疫用品捐給第一線防疫人員，希望透過服務處來協助！這一次在瓊華的服務選區（烏日、大肚、龍井）區公所、消防隊、警察局、清潔隊、衛生所、戶政等單位，數量多達近200箱的防疫用品！

台灣水木清華校友會是個民間團體，朱會長提起因今年六月初，有感於家鄉新冠疫情嚴峻，承諾將自海外進口至少3櫃消毒洗手液及2櫃防護口罩來台，無償分享給弱勢防疫單位及一線守護單位。至今已入倉5櫃消毒洗手液約25萬瓶及4櫃防護口罩約800萬片，尚有4櫃消毒洗手液約20萬瓶正於美國來台途中，將於近日抵達台中港。

吳瓊華說，最近陸續透過中央及各地方民意代表的協助，將約10萬瓶消毒洗手液及約160萬片口罩，無償分享給台北地區、新北地區、桃園地區、台中地區、新竹地區及宜蘭等地區一線防疫單位！

朱長生表示：「我們不是捐贈也不是援助，是透過有限的防疫物資來分享無限的關懷及傳遞無限的熱情，再次非常感謝所有支持與協助的朋友們，是您們共同凝聚了這份良善與溫暖。」

吳瓊華強調，病毒無情，人間有愛！疫情停止，愛心延續～希望這些最貼身實用的防疫用品能夠保護著每一個第一線的工作人員！感謝這些默默守護防疫戰線的無名英雄！