逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日開低震盪拉回，終場下跌260.51點，跌幅1.46％，收在17528.74點；櫃買指數亦同步下殺2.19點，跌幅0.99％，收在219.77點；三大法人進出方面，外資續賣256.43億元，投信續賣17.73億元，自營商續賣83.77億元，惟外資法人於台指期續賣2585口多單，累計淨空單部位為36438口，心態轉趨謹慎保守。

主要受疫情影響，由於Delta變種病毒肆虐、新增感染病例激增，在市場投資人擔憂全球大規模實施封鎖措施，導致經濟復甦力道減緩隱憂。不僅引發恐慌指數急升、華爾街大範圍拋售持股，連帶使台股20日亦籠罩在惶恐不安的漩窩。

不過，隨加權指數20日一舉摜破月線位置區，外資法人一路調節動作不斷，看來大盤將再持續震盪徘徊一段時間。不過，對於短線的震盪拉回，投資人無須過度憂慮。

個股方面，本周納入投資組合的研通，歐美解封、旺季需求來臨，配合內外資法人大戶心態偏多，股價19日創逾18年來新高，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，就盤面上類股與個股輪動的架構觀察，多方結構最怕的是市場人氣退潮、多頭人氣潰散，即便航運、鋼鐵及部分電子股20日表現不甚理想，拖累大盤下殺。不過，除生技股受高端疫苗利多激勵，且通嘉、類比科、安國、光鼎、迅杰、強茂、台半、朋程、矽瑪、一詮、欣銓等，均表現亮眼。