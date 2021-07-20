日前新竹市明湖路一處透天住宅頂樓陽台發生洗衣機自燃火災案件，隔壁鄰居發現火煙後立即通報該住戶，住戶確認火災事件後立即拿取巷口的公設滅火器，並順利撲滅火勢。目前全竹市共有3442處公設滅火器，位於狹小巷弄間，供民眾發現火警時使用，新竹市消防局建議民眾住宅裝設住警器及購置滅火器，盡量避免離開火場後再返回。

竹市目前共有3442處、約6000支公設滅火器，竹市消防局指出，設置公設滅火器有其歷史緣由，早年消防分隊數量較少，未免發生火災搶救不及，當地里長可向公部門申請裝設滅火器，如今消防分隊數量增加，接獲報案後5分鐘內即可抵達災害現場，較少使用到公設滅火器，但消防局每年仍編列經費管理維護。

根據新竹市公設滅火器暨保護箱體管理維護實施計畫，消防局每4個月派員進行巡檢作業。竹市消防局表示，過去公設滅火器採用的保護箱體在使用上多有不便，2020年起改採滅火器直接掛設於牆面並加上保護套，不另設置箱體，除不影響滅火器性能外，滅火器的紅色外觀亮眼，路過民眾可第一時間辨識並加深記憶，在使用上可直接拿取，增加使用的便利性。

日前發生住宅頂樓陽台洗衣機自燃火災案件，當時隔壁鄰居發現火煙後，立即通報該住戶，住戶確認火災事件後，立即拿取巷口的公設滅火器，順利撲滅火勢，讓公設滅火器發揮功效。不過消防局也提醒民眾，初期滅火雖重要，仍須以自身安全為前提下執行滅火動作，像是應與火源保持適當距離，防止火焰或輻射熱灼傷、滅火前應先確保安全退路等。