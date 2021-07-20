歐洲上市公司近日陸續發表第二季財報，分析師跟著上修獲利預期，尤其看好汽車、零售、能源業獲利成長最大。

歐洲企業歷經去年疫情重創需求後，今年業績強力反彈。今年第一季泛歐Stoxx 600指數上市公司每股盈餘（EPS）平均較去年同期成長87％，而分析師看好第二季EPS平均年增幅擴大至140％。

FactSet統計資料也顯示，過去6個月來賣方分析師已將第二季歐洲企業EPS預期成長率上修50個基點。