歐洲企業Q2獲利倍增 汽車、零售、能源業成長最大 21:592021/07/20 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲上市公司近日陸續發表第二季財報，分析師跟著上修獲利預期，尤其看好汽車、零售、能源業獲利成長最大。 歐洲企業歷經去年疫情重創需求後，今年業績強力反彈。今年第一季泛歐Stoxx 600指數上市公司每股盈餘（EPS）平均較去年同期成長87％，而分析師看好第二季EPS平均年增幅擴大至140％。 FactSet統計資料也顯示，過去6個月來賣方分析師已將第二季歐洲企業EPS預期成長率上修50個基點。 恒大部分資產遭凍結 股債雙殺 合庫金董座雷仲達：今年將擴大財務投資及海外獲利兩大動能引擎 #歐洲企業 #EPS #汽車 #能源業 #上修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐股在上半年大漲之後 法人續看好 11:332021/07/20 財經 大陸國家電網 將收購巴西前十大輸電公司CEEE 17:192021/07/20 財經 《國際產業》富豪Q2獲利低預期 下半年仍有停產問題 15:422021/07/20 財經 8成台灣家族企業 看旺2022營運 04:102021/07/20 財經焦點 5月電池裝機量 寧德時代掉第二 04:102021/07/20 全球財經 新能源自駕車、WFM商機發酵 亞光樂看產品多角化經營效益發酵 13:272021/07/20 財經 《科技》台灣之星5G物聯網收穫豐 H1申辦量年增6成 09:112021/07/20 財經 產險上半年網路投保金額 逾10億元 10:452021/07/20 財經 職場》政府端牛肉助待業青年 學費全額給還送滿點技能包 17:062021/07/20 生活 蔡其昌攜手梧棲在地企業 捐贈海線清潔隊防疫口罩 14:382021/07/20 寶島 海運景氣審慎樂觀 萬海：暫不考慮歐洲線 10:232021/07/20 財經 財經熱門新聞 美股暴跌700點還沒完？ 華爾街空頭喊泡沫破滅 巨大衝擊近了 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 他當沖血虧百萬 6年積蓄蒸發 網見對帳單驚：抱到現在就賺翻了 - 財經 美股崩跌這檔逆勢上揚 專家揭「牛市陷阱」散戶別大意 - 財經 美股狂殺725點 撿便宜的時候到了？專家說重話警告散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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