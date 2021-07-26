為配合中央及市府防疫降級，台北捷運尖峰時段，持續維持疫情前班距及最大運能並未改變，至於離峰及假日時段27日起將恢復區間車服務，並視人潮適時彈性調整；北捷呼籲各公、民營企業及機關團體，持續採行彈性上下班或異地辦公等防疫機制，以利員工避開尖峰時段。

北捷指出，平日早上7點30分至9點30分及下午5點至7點為尖峰時段，警戒期間並未調整，提供2至3分鐘最短班距及加班車服務，降為二級警戒後，文湖線平日離峰班距，則由原6至6.5分，調整為4至5.5分、假日由原6.5分調整為4至6分；高運量路線的平日離峰區間車將恢復行駛，由原8至9分縮短為4.5至6分、假日由原8至9分縮短為4.5至6分；至於環狀線由原10分縮短為9至10分鐘，並滾動調整班距及彈性機動加發列車輸運。

北捷表示，為避免尖峰時段車廂內人潮擁擠及保持月台候車適當距離，針對板南線新埔站至龍山寺站、市政府站至龍山寺站，尖峰時段運量最高的路段，運用科技人流監控系統，並結合車站月台旅客候車情形、閘門人流數據及車廂擁擠度即時告知功能等智慧化科技設備，發展出預警及監控功能，提供行控中心統整及判斷即時人流狀況，適時啟動月台、閘門等人潮管制措施。

北捷呼籲，各公、民營企業及機關團體，可持續採行彈性上下班或異地辦公等防疫機制，以利員工避開平日時段，北捷感謝乘車旅客在疫情期間，已養成自主分散乘車習慣，擁擠度燈號均相當平均，顯見分流措施已見成效。