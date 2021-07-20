線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）上市在即，兩位億萬富豪共同創辦人將在公司上市時出售部分股權，再加上未來的股票獎勵，兩人的財富可望再增加數十億美元。

羅賓漢2020年一輪募資已讓共同創辦人泰內夫（Vlad Tenev）與巴特（Baiju Bhatt）擠身億萬富豪之列，股票首次公開發行（IPO）可望讓兩人的身價水漲船高。

根據羅賓漢最新呈交證交會（SEC）的文件顯示，34歲的泰內夫握有公司5430萬股B股，巴特持有8020萬股，兩人各將出售125萬股股票。按IPO價格的中間值40美元計算，泰內夫的持股價值約為22億美元，而巴特的股權價值32億美元。

此外，羅賓漢在7月稍早呈交主管機關的文件，揭露兩位共同創辦人的績效獎勵計畫，若是績效達標，未來幾年兩人可再額外進帳數十億美元。羅賓漢董事會5月批准給予泰內夫2220萬股限制股，巴特1332萬股，將在公司上市後8年內發放。

若是羅賓漢的股價達到各個里程碑，範圍從120美元至300美元，按目前股價計算，兩人合計的股票獎勵將超過75億美元；泰內夫將進帳47億美元，巴特可獲得逾28億美元。

計入各種獎勵與限制股，在羅賓漢IPO結束後，泰內夫與巴特各持有公司7.9％的股權，以及所有B股，後者每股有10倍的投票權。整體而言，泰內夫將握有羅賓漢26.2％的投票權，巴特擁有39％的投票權。

羅賓漢最快在下周上市，公司估值最高可達350億美元。羅賓漢預計以每股38至42美元的價格，出售5500萬股股票，目標是籌資23億美元。

羅賓漢2020年9月的募資輪將公司估值推升至117億美元，讓兩位共同創辦人晉身億萬富豪階級。