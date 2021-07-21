因為「請黑假」被檢舉，彰化秀水國小校長郭佳哲心生不滿，為了揪出是誰當「吹哨者」，校內老師透露，他在老師辦公室內加裝監視器，從校長室遠端監控老師一舉一動，讓許多老師感到相當不舒服，覺得隱私被侵犯，正蒐集證據，準備向上檢舉。

今年初，彰化縣秀水國小的教師休息室內，突然多了好幾支監視鏡頭，直接對著老師「錄影存證」，讓許多女老師相當不舒服，「感覺自己的一舉一動，都受到校長監視，我們正在蒐集證據，準備申訴。」Ａ老師抱怨。

A老師透露，郭佳哲自從去年9月開始參加國教輔導團後，就傳出時常偷班去拜訪歷任家長會長等有力人士，替自己的仕途鋪路。（圖／讀者提供）

Ａ老師口中的51歲校長郭佳哲，是彰化在地人，國立嘉義師範學院（2000年併入國立嘉義大學）、國立彰化師範大學教育研究所畢業，1994年起先後擔任苗栗縣育英國小、彰化縣線西國小、彰化縣海埔國小和彰化縣永光國小（已廢校）校長，教育資歷豐富完整，但到秀水才不到一年，卻把學校搞得烏煙瘴氣。

「我們只是希望好好上課，學生教育不能等。」老師們異口同聲表示，校長處處獵巫、刁難，已經嚴重影響教學，只盼相關單位能盡快介入調查，別讓校長跟老師間的戰火持續延燒，犧牲學生們的受教權益。

面對疫情及校長負評風波夾擊，秀水國小老師們仍堅守崗位，與學生遠距教學。（圖／翻攝自秀水國小臉書）

面對「翹團」指控，他強調是帶著主任外出拜訪校友等人「找資源」，並非吃喝玩樂，目前教育處正在調查整起案件；對於遭控刁難老師一事則說，「身為校長執行政策時，難以做到人人滿意，但希望老師們循正規方式提出意見。」

至於「工地辦活動」、「監控老師」等情事，郭佳哲澄清，都是依循相關經驗做出的決定，「我們一定以師生安全為第一考量，不可能擅自在工地辦活動；監視器也是為了師生安全著想，而且裝設地點並不隱私。」他並指「挪用液晶螢幕」一事是老師們誤會了。

彰化縣教育處副處長張淑珠則表示，教育處已調閱郭佳哲及部分主任的差勤紀錄，並送考績會調查，近期就會有結果，但目前不能透露細節。

彰化縣秀水國小校長郭佳哲被數名老師聯合指控，多次以參加國教輔導團為由請公假，實際上卻是帶著要好的主任們到處吃喝玩樂。（圖／本刊繪圖組）

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