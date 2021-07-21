現在最夯的科技話題，也是未來主流明星產業是甚麼？莫過於電動車、AI、5G的整合應用，也因此，許多小資族利用主題ETF切入這些科技投資，例如買元大未來關鍵科技(00876)搭配元大全球AI(00762)，只需7萬元就能打造包含此三大主題的投資組合。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，電動車/自駕車被視為繼手機之後，新一代行動電腦之一，既然是科技產品，自然就少不了晶片、大數據、電池、被動元件等零組件及系統，加上攸關人命安全，因此車規標準更高、進入門檻高，唯有全球相關領域的頂尖廠商握有關鍵技術、專利，才有跨足最新產品及發展領域的優勢，滿足跨產業的需求。

以主打AI主題的元大全球AI ETF為例，布局於Algorithm(演算法)、Big Data(大數據)、Computing(運算力)三大領域業者，而這些正好也是自駕車、電動車需要的技術，因此雖然是AI 主題的ETF，但其持股中像是Nvidai(輝達)、ALPHABET、英特爾、AMD，高達三成與自駕車/電動車領域重疊。

同樣，鎖定5G領域上游關鍵零組件的元大未來關鍵科技ETF，持股中包含台積電、聯發科、高通，均為產業中一方之霸，合計有四成持股是橫跨5G與自駕車/電動車產業。

由於這兩檔ETF都是全球布局，加上選股邏輯精準，成分股都是世界級代表業者，在各種新科技應用範疇中具不可或缺的地位，因此才會有買AI送自駕車/電動車以及買5G送自駕車/電動車的效果，元大全球AI ETF成立約兩年半時間創造100%報酬、元大未來關鍵科技ETF成立約一年左右達到近4成報酬。由目前兩檔ETF股價來看，只需7萬元就可以打造一個包含全球5G、AI跟自駕車/電動車的投資組合，布局科技未來大趨勢。