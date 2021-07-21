高市府「高雄好家載」祭出滿199元免運再抽199元。（高市府提供）

高市府推出外送平台「高雄好家載」由小黃接單送餐，平台上架費用及車資由市府補助；市府宣布，明（22）日起再加碼「時時送」，於每小時抽出100組199元互助碼，且指定店家滿額199元免運，今（21）日起即可至高雄市政府LINE官方帳號登錄，盼能持續協助業者轉型，化危機為轉機。

高雄市民今起更可至高雄市政府LINE官方帳號（ https：／／bit.ly／3yBtdXq ） 登錄個人資料後，於7月22日起至8月10日止連續20天，每日上午9時至下午6時，都有機會抽中199元的「防疫互助碼」，每小時抽出100名幸運得主，每天共1000名，期間共2萬個得獎機會。

獲獎者將收到高雄市政府LINE官方帳號所傳送的由英數字所組成的「防疫互助碼」，可於指定時間指定店家完成199滿額訂單時輸入；而199元的防疫互助碼儲值金，將於訂購隔日起5個工作天後，自動存入個人LINE Pay Money帳戶。

每個LINE帳號只需登錄1次，登錄完成後，即可在活動期間內每個小時自動參加「199元防疫互助碼」時時送，每人最多一次得獎機會，不過沒得獎也不要氣餒，系統將自動將您加入下一期的抽獎名單內，因此在活動結束為止都有中獎的機會。

至於「高雄好家載」199元免運活動，則於7月22日上午10時開始，至8月15日晚上23時59分為止，只要打開LINE通訊軟體後，點選右下角的「錢包」，再點選「LINE熱點」就可看見「高雄好家載」，打開LINE通訊軟體後，點選右下角的「錢包」，再點選「LINE熱點」就可看見「高雄好家載」， 點擊「時時送199元合作店家」活動專區後再選擇餐飲店家 ，訂購後再利用LINE Pay或LINE Pay Money等支付方式進行付款，即可等待享用小黃司機專送到府的美味餐點。

「高雄好家載」防疫互助經濟平台結合餐飲及計程車業者，整合LINE熱點以及點餐平台業者，由市府補助計程車（1.5公里）車資，及餐飲業者平台上架費用，餐飲店家、量販店、市場、夜市、農漁會都在外送名單之列。高雄市民在家嚐遍美食，更可同時幫助餐飲、攤商與計程車業者度過疫情難關。