隔夜美股反彈，加上東奧開幕前4天長假最後一個交易日，今天日股一掃日線連5黑頹勢而收高。日經指數早盤時，也一度突破年線約27,714點位置。最後日經收27,548點，漲159.84點或0.58%；東證收1,904.41點，漲15.52點或0.82%。

目前東證指數的本益比只有15.3倍，創一年來新低。

安川電機與佳能日前公布亮眼的財測，市場也樂觀其成下周即將發布財報的日企。

油封製造業者NOK股價收漲5.8%，因大幅調高財測之故。

Columbia Threadneedle投資認為，從2021年迄今，日股表現不如全球主要市場。不過，隨著疫苗接種率漸增，相信日股可迎頭趕上。日本國內經濟將受益於民眾在疫情期間的大量儲蓄，以及員工薪資將陸續恢復到疫前水準。日企也可望成為全球復甦主要受益者，並可見獲利健康地復甦。

日本當地媒體報導，營建業者Tama Home不讓自己員工打疫苗。雖然公司出面否認，但股價收跌10.2%。

東奧復賽表定23日開始，因此東京交易所將從22日就開始休市兩天。