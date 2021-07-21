汐止騎士摔下2層樓山坡 意識清醒、救難人員架梯救援 17:092021/07/21 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 騎士跌落山坡，救難人員正在場救援。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 騎士跌落山坡，救難人員正在場救援。（新北市消防局提供） 汐止騎士摔下2層樓山坡 意識清醒、救難人員架梯救援 訂閱影音： 中時新聞網 今（21）日下午4時10分許，新北市汐止區汐萬路三段1名20多歲重機騎士不明原因摔下約2層樓高的山坡，新北市消防局獲報，立即派員趕赴救援，該名騎士意識清醒，可與救難人員對話，但雙腳不能移動，救難人員隨即架梯救援。 稍晚救難人員接觸騎士時，見傷者雙腿小腿骨折，左腳腫脹，遂固定傷者後以吊掛方式吊至路面，隨即送往汐止國泰醫院救治，事故發生原因轄區警方已在調查。 台南2長者接種AZ、莫德納中風 皆通報疫苗不良反應 香港電台涉台用詞 避免凸顯主權意識 #騎士 #意識 #救難人員 #救援 #汐止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄婦登柴山迷路 歷經10小時大雨中獲救 15:062021/07/21 社會 轟民進黨意識形態作祟 羅智強：陸生淪疫苗孤兒 11:342021/07/21 政治 微笑女神開工戰袍有誠意 超兇上圍包不住身材原來超有料 14:062021/07/21 娛樂 貓熊趴樹上打盹被吵醒 睡眼惺忪與人對視網笑翻 18:172021/07/21 萌寵 壓線身障車格挨罰1200元 法官認1關鍵判撤罰 11:272021/07/21 社會 看中德興運動場避難功能 花蓮縣府設置防災公園 14:112021/07/20 寶島 暴雨襲擊鄭州地鐵 受困民眾歷險歸來：水深及胸、傳訊息留遺言 10:432021/07/21 兩岸 義大利辣妹輾壓台74線 杜卡迪重機狂飆時速300km 13:372021/07/21 社會 比利時暴雨洪水淹沒街道 暖男見2狗受困英勇救援 16:442021/07/20 萌寵 鄭州強降雨各省緊急馳援 午前班機只出不進 11:342021/07/21 兩岸 狗會傳染「超級細菌」給主人 專家嘆：難治恐變噩夢一場 00:022021/07/20 國際 社會熱門新聞 巨球美魔女大戰少年仔1小時2回！下海原因好悲傷 - 社會 奧迪R8國道飆239km警PO罰單 萬人洗版砲轟：速限停石器時代 - 社會 國防大學男女學生真槍實彈演活春宮 遠距教學「全程連結」部長氣炸 - 社會 台中碰瓷哥抓到了！ 假摔一次爽騙3600元遭詐欺罪送辦 - 社會 義大利辣妹輾壓台74線 杜卡迪重機狂飆時速300km - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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