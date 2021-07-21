騎士跌落山坡，救難人員正在場救援。（新北市消防局提供）

汐止騎士摔下2層樓山坡 意識清醒、救難人員架梯救援

今（21）日下午4時10分許，新北市汐止區汐萬路三段1名20多歲重機騎士不明原因摔下約2層樓高的山坡，新北市消防局獲報，立即派員趕赴救援，該名騎士意識清醒，可與救難人員對話，但雙腳不能移動，救難人員隨即架梯救援。

稍晚救難人員接觸騎士時，見傷者雙腿小腿骨折，左腳腫脹，遂固定傷者後以吊掛方式吊至路面，隨即送往汐止國泰醫院救治，事故發生原因轄區警方已在調查。