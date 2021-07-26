王姓男子去年10深夜騎機車，行經木柵路一段時，路邊突然衝出1隻貓，王緊急煞車自摔倒地，慘遭後方何姓男大生騎車撞上，王的2根肋骨被撞斷，控告何男過失傷害罪，台北地檢署因車禍鑑定報告載明肇事原因是「貓在道路奔走妨礙交通」，認定何男無肇事責任，26日不起訴何男。

檢警調查，去年10月5日凌晨，40多歲王男騎車行經北市木柵路一段時，突因貓從左側衝出，讓他緊急煞車，自摔倒地，正巧被後方的何姓男大生騎車撞上，造成王男頸椎間盤突出，右側肋骨、鎖骨斷裂傷。

事後王男控告何涉嫌過失傷害罪並求償，檢方查時，何男供稱，他當時也來不及反應而摔車受傷。檢警調閱附近監視器畫面，發現車禍前確實有貓跑到路上，檢方並送請鑑定車禍事故原因。

檢方發現，車禍鑑定原因為「貓隻在道路奔走妨礙交通為肇事原因」，王、何2人並沒有超速等違規情節，是因事發突然，緊急煞車摔倒，認定何男沒有肇事責任，將他不起訴。